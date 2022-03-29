За образу України, ЗСУ та українського народу хочуть встановити кримінальну відповідальність

В Україні пропонують ввести кримінальну відповідальність за підрив авторитету держави, ЗСУ та інших військових формувань, й за образи українського народу. Відповідний законопроєкт вже подано на розгляд народним депутатам.

Його було подано до Ради ще на початку червня 2021 року, але зараз він актуальний, як ніколи. Тож Олексій Гончаренко, автор законопроєкту, просить ухвалити його терміново.

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За образу України, ЗСУ та українського народу – кримінальна відповідальність

Це проєкт закону про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо захисту авторитету держави, Збройних Сил України, української нації та народу.

Умисний підрив авторитету нашої держави, армії та неповага до свого народу та історичної пам'яті – має каратися законом,

– заявив Гончаренко.

Що передбачає новий закон:

виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 2 років за дії, які посягають на авторитет України, або ті, що спрямовані на підрив авторитету ЗСУ;

публічні образливі виступи чи інші дії спрямовані на адресу української нації та народу або осквернення історичної пам‘яті каратимуться арештом до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років.

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