За Одесу можна не турбуватися, – Арестович

Радник голови ОП заявив, що за Одесу можна не хвилюватися. Окупанти стріляли біля села Тузли, але це просто для того, щоб виманити ЗСУ.

Українські військові натомість не відповідали на вогонь, і це, за словами Арестовича, було правильним рішенням. Про це радник голови ОП заявив під час інтерв'ю 17 березня.

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Загроза висадки російського десанту – можлива. Але його не організують прямісінько на Одесу.

Звісно, ризик десанту зберігається. Але я не думаю, що він буде прямісінько на Одесу. Вони ж розуміють, що їх буде негайно знищено. Росіяни спробують знайти дірку, зараз ведуть розвідку,

– розповідає Арестович.

До того ж він наголосив, що достатню кількість техніки окупанти на Одещині висадити не можуть. У них було 30 спроб з вертолітним десантом, і лише одна з них була вдалою.

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