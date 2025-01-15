За одну ніч СБУ завдала удару по двох фронтах росіян – реальному та економічному, – експерт

Рекордна кількість ударів дронів СБУ по російських об'єктах свідчить, що служба вийшла на новий рівень спецоперацій. СБУ б'є одразу по двох фронтах росіян – реальному та економічному.

Як повідомляє 24 Канал, про це пише політолог Олександр Черненко.

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Експерт підкреслює, що СБУ демонструє найважливішу якість у цій війні – системність.

До одиночних щотижневих уражень ми звикли. І вони вже доставляли росіянам значні труднощі. Однак підлеглі Малюка виходять на ще вищий рівень. Тільки за одну ніч, з 13 на 14 січня, було уражено низку об'єктів по всій Росії – від НПЗ до складу боєприпасів. Ще рік тому кожне з таких уражень стало б "подією тижня" для всіх Сил оборони. Зараз же це "прильоти" всього за одну ніч,

– акцентує екснардеп.

На думку політолога, найбільш важливим є удар по складах в Енгельсі.

Навіть російські військові експерти визнають, що після ударів дронів СБУ по складах з боєприпасами їх постачання на лінію фронту зменшилось. Зовсім інший паритет сторін у боєприпасах у порівнянні з тим, що був рік чи тим більше два тому. А удари по складах з КАБами залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі КАБ – це бомба, яка не впала на наші позиції на фронті, не зруйнувала черговий житловий будинок у прифронтових містах,

– пише Черненко.

"Не менш болючими для Росії є й удари по об'єктах нафтогазової сфери. Служба нарощує темпи у знищенні цієї інфраструктури ворога. СБУ ввела проти Росії свої "дронові санкції". І зараз вже точно можна констатувати, що вони впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. І це все гроші, які не пішли на війну проти України", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ та Сили оборони влаштували росіянам "гарячу" ніч: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому "Енгельс".