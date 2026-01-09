Хабарі за "правильний" голос: стало відомо, хто вніс 37 мільйонів застави за двох нардепів

За двох народних депутатів, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за "потрібний" голос у Верховній Раді, внесли майже 37 мільйонів гривень застави. Кошти перерахували адвокат та кілька фізичних осіб.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми", передає 24 Канал.

Хто вніс застави за нардепів?

За двох парламентарів від "Слуги Народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють у "продажі" своїх голосів у Верховній Раді, внесли майже 36,7 мільйона застави.

З посиланням на джерела у правоохоронних органах ЗМІ повідомили, що заставу у розмірі 16,6 мільйона гривень, визначену Вищим антикорупційним судом для Ольги Савченко, вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

За словами Фоміна, одна частина внесеної суми – його особисті кошти, а іншу "довелось позичити".

Також 8 січня заставу у розмірі майже 20 мільйонів гривень внесли за ще одного фігуранта злочинного угрупування – нардепа Євгена Пивоварова. За інформацією ЗМІ, кошти перерахували семеро фізичних осіб окремими платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 1 січня ВАКС призначив застави для п'яти учасників справи про хабарництво у Верховній Раді. За даними антикорупційної прокуратури, двом підозрюваним суд призначив застави по 40 мільйонів гривень і 30 мільйонів гривень, іншим двом – по 20 мільйонів гривень, п'ятому депутату – 16,6 мільйона гривень. А також зобов'язав фігурантів носити електронні браслети.

Що відомо про злочинне угрупування у Верховній Раді?