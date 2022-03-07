За останні 4 доби в Україну привезли 18 тонн гуманітарної допомоги

Світ допомагає Україні, яка вже 12-ий день воює з Росією. Від 2 березня наша країна отримала близько 18 тонн гуманітарної допомоги.

Темпи ввезення в Україну гуманітарної допомоги зростають. Зокрема через спрощений механізм перетину українського кордону для іноземних вантажів.

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Завдяки злагодженій роботі перевізників, митниці та Укрзалізниці мешканці постраждалих населених пунтків або ті, хто вимушено покинув свою домівку, можуть швидше отримати гуманітарну допомогу.

Зокрема Україна отримує продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни, медикаменти та медичне обладнання, інші товари.

Здебільшого гуманітрану допомогу отримують через Львівську, Закарпатську, Волинську митниці. Також надходять вантажі через Одеську, Чернівецьку, Черкаську митниці.

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