За останні дні ДФС та прокуратура провели 31 обшук комунальних підприємств столиці

Співробітники ГУ ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури за останні дні провели 31 обшук комунальних підприємств столиці та їх підрядних компаній у межах розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків та зловживання повноваженнями.

Загальна сума ухилень, докази відносно яких отримала ДФС завдяки вилученню первісної фінансово-господарської документації, перевищує 100 млн гривень, що еквівалентно вартості 150 тис. доз вакцин від коронавірусу, яких гостро потребує система охорони здоров'я і українське суспільство загалом, про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник.

"За результатами проведених процесуальних заходів вручено 11 повідомлень про підозру. Забезпечити економічну безпеку держави неможливо без викорінення протиправних схем із привласнення публічних фінансів столиці, яка є найбільшим генератором валового національного доходу України. Впевнений, що саме Київ має задавати тренди у боротьбі з правопорушеннями у сфері оподаткування, масштабуючи цей досвід на регіони нашої країни. Діям осіб, причетних до привласнення корупційної ренти у столиці, буде надана відповідна правова кваліфікація", – заявив очільник ДФС.