За останню добу через систему Дія було зареєстровано тисячу нових ФОПів, – Шмигаль

В Україні відновлює роботу малий та середній бізнес. За останню добу у застосунку "Дія" зареєстрували понад 1000 ФОПів.

Про це у своєму зверненні розповів глава уряду Денис Шмигаль, інформує 24 канал. Він наголосив, що бізнес починає оговтуватися після першого шоку.

Актуально 10 мільйонів продуктових наборів придбають для українців з прифронтових міст, – Шмигаль

Декілька найбільших заводів відновили роботу

Комплекс рішень у сфері податкової, регуляторної, митної та кредитної політики безумовно цьому посприяв. Одразу декілька найбільших заводів починають працювати,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що вже понад 120 тисяч підприємців подали заявку для переходу на нову систему оподаткування 2% з обороту. Це відбулось за останні кілька днів.

Українці активно реєструють ФОПи у Дії

Раніше у Мінцифри повідомили, що відновили можливість зареєструвати фізичну особу-підприємця у застосунку "Дія". Лише за останню добу зареєстрували тисячу ФОПів.

Дивіться звернення Дениса Шмигаля: