Вкотре розпочались підготовчі роботи із підняття затонулого в Одесі танкера Delfi. Цього разу одна з компаній запропонувала оплатити роботи за власний кошт.

7 серпня адміністрація Одеського морського порту провела переговори з потенційними учасниками щодо підняття затонулого судна. Всього у переговорах взяли участь 6 компаній, одна з яких запропонувала виконати роботи власним коштом. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Важко не погодитись з такою пропозицією,

– розповів Криклій.

Хто підніматиме танкер

За словами міністра, 10 серпня був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ". Підніматиме затонуле судно ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" фінансуватиме роботи.

Вже розпочались підготовчі роботи до підйому:

видалення піску з приміщень судна;

видалення каменів кам’яної гряди;

промивка піску під обшивкою;

видалення забруднень із танків судна.

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