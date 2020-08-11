За підняття танкера Delfi заплатить приватна компанія
Вкотре розпочались підготовчі роботи із підняття затонулого в Одесі танкера Delfi. Цього разу одна з компаній запропонувала оплатити роботи за власний кошт.
7 серпня адміністрація Одеського морського порту провела переговори з потенційними учасниками щодо підняття затонулого судна. Всього у переговорах взяли участь 6 компаній, одна з яких запропонувала виконати роботи власним коштом. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна без використання державних коштів. Важко не погодитись з такою пропозицією,
– розповів Криклій.
Хто підніматиме танкер
За словами міністра, 10 серпня був підписаний тристоронній договір між ОФ ДП "АМПУ", ТОВ "Краншип" та ТОВ "Бруклін-Київ". Підніматиме затонуле судно ТОВ "Краншип", а ТОВ "Бруклін-Київ" фінансуватиме роботи.
Вже розпочались підготовчі роботи до підйому:
- видалення піску з приміщень судна;
- видалення каменів кам’яної гряди;
- промивка піску під обшивкою;
- видалення забруднень із танків судна.
Історія затонулого танкеру Delfi: коротко
- Судно перекинулось і осіло на мілину біля одеського пляжу "Дельфін" ще в листопаді 2019 року.
- Власник-іноземець мав право до квітня 2020 року забрати танкер, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік нафтопродуктів, що спричинив забруднення води.
- Тож 25 липня ситуацію визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.
- Спроби знайти підрядника для підйому судна були невдалі через недостатню матеріально-технічну базу. Однак 31 липня Адміністрація морських портів України анонсувала повторний конкурс та підрядника знайшли.