За підривну діяльність: на Львівщині 217 осіб притягнули до відповідальності

За час повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого, у Львівській області було притягнуто до відповідальності 217 осіб. Їх звинувачують у підривній діяльності проти нашої держави.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на брифінгу медіацентру "Україна" у середу, 27 квітня. 24 канал передає деталі.

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Перевірені правоохоронцями особи на Львівщині

Козицький розповів, що з 24 лютого, впродовж воєнного стану, антитерористичний штаб області перевірив загалом 5 450 осіб за підозрою в їхній участі у підривній діяльності.

До відповідальності притягнуто 217 осіб. Правоохоронці розпочали 14 кримінальних проваджень, у межах яких особам повідомили про підозру,

– заявив Максим Козицький.

За словами очільника Львівської ОВА, йдеться про підозри у державній зраді, передаванні інформації про розміщення і переміщення Збройних Сил України, а також незаконну переправу людей через державний кордон.

До слова, посадовець також додав, що з 24 лютого сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю вже понад 20 крилатих ракет та близько 10 безпілотників російських окупантів.

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