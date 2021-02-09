За підсумками аудиту меткомбінат Групи Метінвест отримав сертифікат із безпеки і охорони праці

Металургійний комбінат ім. Ілліча Групи Метінвест отримав сертифікат, який підтверджує відповідність міжнародним стандартам Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці.

У пресслужбі компанії розповіли, що сертифікаційний аудит на меткомбінаті проводили офіційні представники групи компаній TÜV SÜD в Україні ТОВ "Технічні та управлінські послуги".

За підсумками аудиту, меткомбінат отримав сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 45001, який діятиме три роки.

Життя і здоров'я співробітників – це головна цінність для нас. Системний підхід – запорука успішної роботи підприємства і безпеки співробітників. Аудитори вчергове високо оцінили рівень організації в області охорони здоров'я і безпеки праці на комбінаті. Правильність наших дій підтверджена сертифікатом незалежного аудиту,

– розповів директор з охорони праці, промислової безпеки та екології меткомбінату імені Ілліча Олег Астаф'єв.

Він зазначив, що для того, щоб побудувати ризик-орієнтоване підприємство необхідно постійно вдосконалюватися, впроваджувати нові технології, спрямовані на запобігання або зменшення небажаного впливу небезпечних чинників на кожному етапі виробництва.

Раніше провідне незалежне агентство досліджень, рейтингів і даних Sustainalytics присвоїло "Метінвесту" рейтинг з екології, соцполітики і корпоративного управління ESG.

За якість управління людським капіталом, охорону праці та промислову безпеку, а також взаємодію з місцевими громадами "Метінвест" отримав високу оцінку. Окрім цього було оцінено корпоративне управління компанії і відзначено її дотримання високих стандартів бізнес-етики.

У порівняльному рейтингу серед 140 світових металургійних компаній, оцінених агентством Sustainalytics, "Метінвест" посів 9-е місце.

Також "Метінвест" реалізував проєкт зі створення системи навчання для муніципалітетів, який посів перше місце в конкурсі Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку-2020" в категорії "Економічний розвиток".

Компанія розробила систему навчання для муніципалітетів МРА (Master of Public Administration). Даний проєкт – частина корпоративної соціальної відповідальності груп, мета програми – допомогти різних містах України підготувати нове покоління управлінців, які зможуть ефективно управляти бюджетом, залучати інвестиції, реалізовувати проєкти для розвитку місцевих громад і підвищення якості життя городян.