За підтримки Метінвесту стартували роботи з відродження "Хортиці": він буде туристичною перлиною

За підтримки міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи Метінвест, державного та обласного бюджетів стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця". Вона дозволить зробити його туристичною перлиною всієї України.

Про це в ефірі заявив директор заповідника Максим Остапенко та зазначив, що роботи фактично вже розпочались.

Завдяки підтримці Метінвесту у нас з'явилася проєктна документація на розробку цих об'єктів, на реконструкцію музею "Історії запорізького козацтва", на реконструкцію "Кургану єдності України поруч з музеєм". І ми маємо дуже непоганий темп розвитку цих об'єктів. Зараз у нас завдання – запустити вже будівельний етап робіт,

– повідомив Остапенко.

Директор заповідника переконаний, що реконструкція "Хортиці" дозволить зробити цей національний пам'ятник туристичною перлиною всієї України.

"Хортиця – це понад тисячоліття духовної історії. Стародавнє святилище, слов'янське поселення, Запорізька Січ – всі ці речі пов'язані з островом, про них треба розповісти нашій країні. Цей острів, розташований посеред Дніпра, тому символічно може об'єднати й правий, і лівий береги Дніпра, що дуже потрібно для нашої країни", – зазначив він.

За його словами, саме співпраця Міністерства культури, заповідника, обласної адміністрації та Метінвесту допоможе вийти на абсолютно новий рівень сприйняття культурної спадщини для України.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України також зазначив, що реалізація цього проєкту є унікальним прикладом державно-приватного партнерства.

Я сподіваюся, що той приклад, який існує саме на Хортиці, є прекрасним та унікальним. Коли об'єднані інтереси й суспільства, і влади центральної, і бізнесу відповідального Метінвесту,

– зазначив Ткаченко.