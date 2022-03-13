За попередніми даними спрацювала ППО, – Денисенко про удар по Яворівському полігону

Під час авіаудару по Яворівському полігоні спрацювала ППО. Загалом окупанти випустили 8 ракет.

Інформацію про ППО ще встановлюють. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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За попередніми даними, спрацювала система ППО, але це попередні дані. Одна з ракет була збита,

– розповів Денисенко.

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