За попередню добу СБУ викрила 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп

Служба безпеки України 14 березня затримала 60 колаборантів. Також у різних регіонах знайшли 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

У Черкаській області правоохоронці схопили інформаторку. Вона передавала фото та відео з розташуванням військовослужбовців і техніки Збройних Сил України.

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Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені соцмережі. Вона пропагувала "рускій мір" й з нетерпінням чекала російські війська на Черкащині.

Що ще зафіксувала СБУ

Зокрема, у Кіровоградській області знешкодили диверсанта, який працював у російському інформаційному полі. Він публікував на форумах антиукраїнську позицію. У Закарпатській області затримали місцевого, який незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку.

Також речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що російські окупанти привозять до сіл на Луганщині прокурорів з тимчасово окупованих територій. Вони хочуть створити окупаційні каральні органи.

У СБУ розповіли про диверсантів: дивіться відео