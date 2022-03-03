За правду про війну з Україною в Росії вже готові розстрілювати

Росія відчайдушно продовжує приховувати від своїх громадян правду про війну. Тепер пропутінські представники пропонують розстрілювати нібито за "дезінформацію" - щоб не підіймати паніку.

За словами одного з пропутінських політиків Шолбана Кара-оола, росіян можуть розстрілювати за поширення "дезінформації" (насправді правди про військові злочини Росії та інформації про загиблих).

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На КЕФ-2022 чиновник зазначив, що розстріл за розведення паніки та нібито за дезінформацію – нормальна практика, і російському командуванню треба звернути на неї увагу.

Такий підхід дуже важливий, тому що нам треба розвиватися,

– цинічно зазначив Кара-оол.

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