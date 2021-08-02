За рішенням РНБО змінити керівництво Укрзалізниці стоять інтереси СКМ, – політолог

Рішення РНБО про повну заміну топ-менеджменту Укрзалізниці пов'язано з тарифами на залізничні перевезення та інтересами найбільшої фінансово-промислової групи країни.

"Одним з підсумків п'ятничного РНБО став "рознос" по Укрзалізниці. Тобто поки весь минулий рік і перший квартал цього року компанія була в багатомільярдних збитках, нікого це особливо не хвилювало. А от коли за другий квартал 2021-го нарешті вийшла в прибуток, і почали рости міжнародні кредитні рейтинги, то раптом, як пишуть у матеріалах РНБО, з'явилася загроза державній безпеці. Логіка у нашої влади, як завжди, "залізна". Але це якщо не знати підводних течій", – прокоментував Голобуцький.

За його словами, справа в тому, що діючий топ-менеджмент УЗ вирішив розібратися з проблемою збиткових вантажних перевезень і тарифів. Ці тарифи, зазначає політолог, повністю влаштовують групу СКМ Ріната Ахметова: залізниця перевозить в "мінус" руду, а відшкодування збитків лягає на плечі держави та аграріїв, для яких тариф на перевезення зерна значно вищий.

В УЗ неодноразово заявляли, що потрібно уніфікувати тарифи, а Мінінфраструктури навіть підготувало відповідний проєкт рішення. Але далі увімкнулося потужне лобі СКМ. Результатом стали п'ятничні рішення РНБО,

– розповів експерт.

Подальші дії будуть наступні: уряд звільняє всю наглядову раду та правління Укрзалізниці. Вводиться тимчасове пряме керівництво, в.о. керівника стає міністр інфраструктури.

Протягом кількох місяців проводиться "конкурс" і призначається кишенькова наглядова рада і правління УЗ, і далі все залишається як є. УЗ продовжує працювати в збиток, а хтось отримувати надприбутки,

– прогнозує політолог.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 30 липня було прийнято рішення ввести на Укрзалізниці тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства.