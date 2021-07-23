Просив оголені фото: за розбещення 12-річної судитимуть доцента одного з київських вишів

Працівник одного вищих навчальних закладів Києва вів сексуальну переписку зі школяркою, з якою познайомився на Русанівському пляжі. Незабаром чоловіка судитимуть за розбещення неповнолітніх.

Обвинувальний акт щодо чоловіка, який є доцентом кафедри одного з вишів, прокурори вже скерували до Дніпровського районного суду. Якщо служителі Феміди визнають його винним, зловмиснику загрожує від 5 до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

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За даними слідчих, чоловік скоїв сексуальний злочин щодо 12-річної онуки своєї знайомої.

Відправляв відео з порно

54-річний збоченець, як стверджують правоохоронці, обмінявся з дівчинкою номерима телефону та почав переписуватися з нею у Viber.

Чоловік надсилав школярці фото та відео з порнографічним змістом, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відеозаписи її оголеного тіла.

У переписці доцент багато разів наголошував на тому, що спілкування з ним має залишатися у секреті від дорослих. Він казав, що її одразу позбавлять телефону, обмежать доступ до інтернету та почнуть обмежувати в усьому

Втім, дівчинка розповіла про все матері, яка одразу подзвонила до поліції.

Слідчі затримали підозрюваного та здобули докази вчинення ним злочину. Крім того, судові експерти встановили, що під час вчинення ним злочину він цілком міг усвідомлювати свої дії та ними керувати.

Чи застосовували щодо зловмисника запобіжний захід, у прокуратурі не повідомили.