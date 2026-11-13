За генерал-майора СБУ Дуку внесли повну заставу у 65 мільйонів гривень, – ВАКС

За генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, якого підозрюють в участі у злочинній організації, внесли повну суму застави – 65 мільйонів гривень. Раніше за нього сплатили 50 мільйонів гривень, а тепер внесли решту коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За генерала СБУ Сергія Дуку внесли повну заставу у 65 мільйонів гривень

За генерал-майора Служби безпеки України Сергія Дуку, якого НАБУ та САП підозрюють в участі у злочинній організації, внесли всю суму застави – 65 мільйонів гривень. Раніше за нього сплатили 50 мільйонів, а тепер внесли решту коштів.

Внесення повної суми застави дає змогу Дуку вийти з-під варти. Водночас після звільнення на нього мають покласти процесуальні обов'язки, визначені судом.

Як збирали гроші на заставу?

6 листопада ВАКС обрав Сергію Дуці запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю вийти під заставу в розмірі 65 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення просила встановити заставу в 100 мільйонів гривень.

Гроші на заставу надходили окремими платежами. Станом на 10 листопада прокурор САП повідомляв про 44 мільйони гривень від 1113 платників. Уже 12 листопада сума зросла до 59,8 мільйона гривень, які перерахували 1450 окремими платежами.

Раніше також повідомлялося, що серед співробітників СБУ поширювали повідомлення із закликом долучитися до збору коштів на заставу генерала. Водночас адвокат Дуки заявляв, що участь у зборі добровільна.

У чому підозрюють Сергія Дуку ?

НАБУ та САП викрили справу в межах операції "Карфаген". За версією слідства, учасники злочинної організації систематично підкуповували посадовців правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Слідство вважає, що Сергій Дука, який на той час обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, допомагав організаторам угруповання вирішувати питання у правоохоронних органах. Сам генерал заперечує свою причетність до злочинної діяльності. Його винуватість має встановити суд.