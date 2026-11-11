Корупція, звільнення та декларування: чи стане "Карфаген" початком реформ у СБУ

Операція НАБУ та САП "Карфаген" привернула увагу до можливих корупційних зв'язків між правоохоронцями та кримінальними угрупованнями.

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За версією слідства, окремі співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури могли отримувати гроші за прикриття незаконного бізнесу, попереджати про обшуки й передавати службову інформацію. Серед фігурантів справи – генерал-майор СБУ Сергій Дука.

Розслідування виявило не лише ймовірні зв'язки силовиків із наркобізнесом і шахрайськими кол-центрами, а й можливий російський слід. Водночас справа знову загострила дискусію про відповідальність за корупцію під час війни та необхідність реформувати правоохоронні органи, зокрема, СБУ, яка міцно утримує неформальну та ганебну репутацію "головного рекетира" в Україні.

На тлі звинувачень і перших кадрових рішень постає питання, наскільки глибоко кримінальні структури могли проникнути в силові відомства (чи все було взагалі навпаки), чи стане "Карфаген" поштовхом до системних змін і чим завершиться справа проти високопосадовця СБУ – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про корупційні зв'язки в межах операції "Карфаген"

НАБУ та САП викрили організацію, яка, за версією слідства, забезпечувала роботу незаконного бізнесу та мала зв'язки з правоохоронцями. Серед напрямків її діяльності – шахрайські кол-центри, наркоторгівля, підпільні гральні заклади та виготовлення підробленої іноземної валюти.

Один з епізодів стосується наркокартелю "Хімпром", який, ймовірно, мав щонайменше 52 шахрайські кол-центри. Представники СБУ, Нацполіції та прокуратури могли отримувати гроші за прикриття незаконної діяльності, попереджати про обшуки й допомагати повертати вилучене майно. Від початку 2026-го року на користь поліції та прокуратури, за підрахунками слідства, перерахували 263 тисячі доларів.

Одним із фігурантів справи став генерал-майор СБУ Сергій Дука – вже колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності спецслужби.

Сергій Дука під час засідання Вищого антикорупційного суду у Києві / фото Суспільне Новини / Олексій Арунян

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На записах НАБУ він нібито (пишемо "нібито", оскільки до вироку суду людина має право на презумпцію невинуватості – 24 Канал) фігурує під прізвиськом "Акім". За версією слідства, пан Дука міг захищати злочинну організацію від інших співробітників СБУ, отримувати частину доходів наркомережі та передавати службову інформацію.

Слідство також перевіряє можливий російський слід у діяльності "Хімпрому". Його організатором називають громадянина Росії Єгора Буркіна на прізвисько "Мексиканець", який, припускають правоохоронці, міг співпрацювати з ФСБ.

Водночас ці епізоди важливо розрізняти. Справа щодо "Хімпрому" стосується іншої мережі, ніж провадження про прикриття шахрайських кол-центрів, у якому фігурували колишній генпрокурор Руслан Кравченко та співробітник Офісу генпрокурора Сергій Кропива.

НАБУ та САП називають нове розслідування продовженням операції "Карфаген", однак його прямий зв'язок із попереднім провадженням поки не встановлений.

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Покарання за корупцію під час війни має бути найсуворішим

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, коментуючи гучне та шокуюче розслідування, наголошує на необхідності суворої відповідальності для тих, хто використовує посаду для збагачення під час повномасштабної війни.

Хтось краде просто величезні гроші для того, щоб купити собі крокодила, а хтось продовжує навіть на тлі цих абсурдних новин боротися. Ми тільки хочемо, щоб вони (корупціонери – 24 Канал) відповідали за всі свої злочини і були покарані, а нам своє робити, – заявив Ткачук.

Він також застеріг від спроб уникнути покарання через мобілізацію або затягування судового процесу – служба у війську не може бути способом уникнути відповідальності.

Це все крадеться на війні. Я вважаю, це мінімум довічне. Не можна "петляти" через суд або через відхід у військо. Це має бути найжорсткіша зона відповідальності, – підкреслив офіцер ЗСУ.

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Реформувати потрібно не лише СБУ, а й інші правоохоронні органи

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що точкових змін уже недостатньо. У коментарі 24 Каналу він пояснив, що після завершення війни потрібно комплексно переглянути роботу не лише його колишніх колег з СБУ, але й Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

За його словами, законодавство, яке регулює роботу силових структур, неодноразово змінювали, однак основних проблем це не усунуло. Тепер потрібне масштабніше оновлення, насамперед чіткий розподіл повноважень між відомствами.

Як приклад Ступак навів боротьбу з кол-центрами. Свого часу протидіяти їм намагалися міліція, прокуратура й податкова служба, однак результату не досягли.

Усі боролися, але ніхто нічим не міг побороти, бо всі очолювали цей процес– зауважив ексспівробітник СБУ.

Повернення декларування та звільнення посадовців: як відреагувала влада

Після розголосу справи президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку законодавчих змін, які мають повернути обов'язкове декларування для всіх співробітників СБУ. Це дозволить перевіряти статки та спосіб життя працівників спецслужби.

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Я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних– заявив Зеленський.

Він також повідомив про перші звільнення в СБУ та анонсував подальші кадрові рішення. Очільник спецслужби Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців після обшуків у межах операції "Карфаген".

Іван Ступак підтримує повернення декларування, але пропонує запроваджувати його поетапно.

Я пропонував би на першому етапі хоча б зробити декларування для особового складу, який призначається указом президента. Тобто указом президента – це публічні особи. Це керівники регіональних управлінь, це керівництво центрального апарату. Усі, кого призначають указом президента, мають бути готові розкривати свої декларації та показувати суспільству, що у них є і як вони живуть– пояснив Ступак.

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Сергій Дука заперечує звинувачення та заявляє про помсту НАБУ

Генерал СБУ Сергій Дука наразі відкидає підозри й називає кримінальне переслідування помстою з боку антикорупційних органів.

У відкритому листі зі слідчого ізолятора, оприлюдненому його адвокатом Юрієм Суховим, експосадовець заявив, що його дії мають оцінювати за доказами.

Ще тиждень тому я керував таємними операціями проти ворога, а сьогодні перебуваю в камері ізолятора. Я не прошу вірити мені на слово. Я вимагаю, щоб мої дії оцінювали за доказами, а не за ефектними відео, гучними заголовками чи вирваними з контексту розмовами, – йдеться в листі підсудного Дуки.

Генерал Дука також поставив під сумнів автентичність аудіо- та відеозаписів НАБУ й заявив про можливий конфлікт інтересів. За його словами, клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу готував детектив Роман Нєдов, у якого Дука раніше сам проводив обшуки.

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Операція "Карфаген" / відео НАБУ та САП

Колишній посадовець запропонував провести відкриту дискусію за участю керівників антикорупційних органів.

Пропоную організувати відкриту публічну дискусію, де навпроти мене сядуть директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко і спробують витримати відверту розмову по фактах– зазначив Дука.

Це позиція сторони захисту, яка не спростовує і не підтверджує версію слідства.

6 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у 65 мільйонів гривень. Згодом за нього внесли 44 мільйони гривень. За інформацією прокурора САП Миколи Карася, кошти надійшли від 1 113 платників. Нібито ці гроші збирали ледь не краудфандингом серед співробітників СБУ.