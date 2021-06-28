За щеплення 150 євро: у Греції молодь заохочують вакцинуватись

На тлі поширення у світі штаму коронавірусу Дельта Греція все активніше мотивує молодь вакцинуватися. Зокрема, люди віком від 18 до 25, які щепилися, отримуватимуть за це по 150 євро винагороди.

Гроші перераховуватимуть на спеціальні картки вже з середини липня. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що це – подарунок з вдячності для молоді, яка вакцинувалася.

Зауважте Ніяких масок та дистанції: Ісландія скасувала всі карантинні обмеження

Витратити гроші можна буде на відвідування різноманітних культурних або розважальних заходів. За прогнозами влади, до кінця 2021 року по 150 євро отримає майже мільйон людей.

Наразі у країні вакцинувалися приблизно 30% населення. Водночас упродовж туристичного сезону цей показник планують суттєво підвищити.

Греція і коронавірус: останні новини