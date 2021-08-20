За спробу зняти Кличка КК України передбачає позбавлення волі до 8 років, – Москаль

Якщо президент Зеленський наважиться порушити норми рішень Конституційного суду та призначить головою КМДА не обраного киянами міського голову, а іншу особу, це тягне за собою позбавлення волі до 8 років.

"Згідно з рішенням Конституційного суду №21-рп/2003 від 25 грудня 2003 року, посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) може обіймати виключно особа, яку на місцевих виборах обрали міським головою. Тобто, крім Віталія Кличка, цю посаду ніхто не може обіймати. Це рішення є обов’язковим до виконання на території України, остаточним, і не може бути оскаржене. П.4 ст. 382 Кримінального кодексу передбачає, що "невиконання рішень… Конституційного суду України та його висновків" тягне за собою позбавлення волі до 8-ми років", – констатував заслужений юрист Геннадій Москаль.

Крім того, Москаль нагадав, що Кличко контролює 2/3 депутатського корпусу Київської міської ради. Якщо Зеленський таки наважиться порушити норми рішення Конституційного суду і призначить головою КМДА не Кличка, а іншу особу, цій людині одразу ж буде висловлено недовіру. Що призведе до автоматичного звільнення незаконно призначеного чиновника, пише Москаль.

Заслужений юрист Геннадій Москаль також нагадує, що, згідно із законом "Про Раду національної безпеки і оборони", у РНБО також нема повноважень звільняти голову КМДА.

"Тож радимо президенту України Володимиру Зеленському, як гаранту Конституції та законів України, діяти виключно в межах Конституції і законів України", – підкреслює Москаль.