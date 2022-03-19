За свободу України він віддав найцінніше: на Тернопільщині попрощалися із 23-річним військовим

В Шумській громаді на Тернопільщині попрощалися із 23-річним військовим Іваном Аніним, який загинув у Києві, захищаючи від російського окупанта столицю України.

Про це повідомила Шумська територіальна громада.

Іван Анін народився 11 вересня 1998 року в селі Боложівка. З грудня 2020 року він служив у Національній гвардії України. З 2021 року був на службі за контрактом.

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Попрощатись із Іваном Аніним прийшли односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство та побратими-нацгвардійці.

Під супровід військового оркестру, повз живий коридор людей, які стояли на колінах, жалобна процесія пройшла вздовж села до храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Поховали Івана Аніна на місцевому кладовищі у селі Сураж під залпи почесної варти.

Попрощання із Іваном Аніним / фото Шумської територіальної громади