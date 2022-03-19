За свободу України він віддав найцінніше: на Тернопільщині попрощалися із 23-річним військовим
Джерело:Шумська територіальна громада
В Шумській громаді на Тернопільщині попрощалися із 23-річним військовим Іваном Аніним, який загинув у Києві, захищаючи від російського окупанта столицю України.
Про це повідомила Шумська територіальна громада.
Іван Анін народився 11 вересня 1998 року в селі Боложівка. З грудня 2020 року він служив у Національній гвардії України. З 2021 року був на службі за контрактом.
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Попрощатись із Іваном Аніним прийшли односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство та побратими-нацгвардійці.
Під супровід військового оркестру, повз живий коридор людей, які стояли на колінах, жалобна процесія пройшла вздовж села до храму Різдва Пресвятої Богородиці.
Поховали Івана Аніна на місцевому кладовищі у селі Сураж під залпи почесної варти.
Попрощання із Іваном Аніним / фото Шумської територіальної громади