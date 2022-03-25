За тиждень на Прикарпатті 3 людей загинули, ще 3 травмовані через паління сухої трави

У ДСНС України повідомили, що за тиждень на Прикарпатті 3 людей загинули, ще 3 отримали травми під час спалювання сухої трави.

Рятувальники зазначили, що попри всі застереження та ситуацію пов’язану з війною, мешканці продовжують палити суху траву та сміття.

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"Така пагубна звичка забрала життя 3 пенсіонерок, які, спалюючи суху траву, отримали опіки несумісні з життям, а також здоров’ям поплатилися 3 чоловіків, які травмувалися коли спалювали сухостій", – повідомили в ДСНС.

Крім того, через це горіли й господарські будівлі, адже вогонь у суху вітряну погоду поширюється дуже швидко на велику площу.

"Прикро, що деякі українці готові платити життям і здоров’ям, але не готові відмовитися від згубної звички палити суху траву", – додали в ДСНС.

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