За тиждень зможемо побачити зміни в діях артилерії Росії, – Жданов

Росія 8 квітня призначила нового очільника наступу в Україні – командувача Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова. Саме тому незабаром слід очікувати змін у тактиці загарбників.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Дворніков має великий досвід діяльності в Сирії, а також брав участь у Другій російсько-чеченській війні.

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Командування має великий досвід

За словами Жданова, генерал добре обізнаний в обстановці, оскільки через нього (Південний округ) створювалася 8 загальновійськова армія Росії – це 1 і 2 армійські корпуси в Донецьку та Луганську. Крім того, він постійно займався проблемами організації ведення бойових дій проти Збройних Сил України.

Жданов наголосив, у Дворнікова дуже сильний начальник артилерії Південного округа – генерал Ігор Баришев. Він закінчив Хмельницьке артилерійське училище, втім сам родом з Ростова-на-Дону.

У нього багатий бойовий досвід, він доволі сильний організатор. Тому, думаю, що за тиждень зможемо побачити зміни в діях артилерії Росії. Олег Жданов Військовий експерт

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