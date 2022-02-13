За українцями, чий літак примусово посадили в Молдові, вже виїхали автобуси

Вже найближчим часом пасажири авіакомпанії SkyUp, літак якої вимушено приземлився в аеропорту Кишенева, вирушать до України. По них прибуло 4 автобуси.

МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. Українські консули перебувають в аеропорту разом із нашими громадянами.

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Речник українського МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що для пасажирів організували харчування.

Зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України. Тримаємо ситуацію на особливому контролі,

– написав Ніколенко.

Він додав, що МЗС також готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у розв'язанні проблемних питань, пов'язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.

Як пасажирів повернуть в Україну

Наразі готується доставка українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибули 4 автобуси. Зауважимо, що приблизний час у дорозі з Кишинева до Києва становить 6 – 8 годин без врахування проходження кордону.

Що про це кажуть у SkyUp

В авіакомпанії зауважили, що організували трансфер для 175 пасажирів до Києва. Наразі пасажири вже виїхали з аеропорту Кишинева.

Ми у SkyUp вдячні за підтримку посольству України у Молдові й особисто надзвичайному у повноважному послу України Марку Шевченку, який одразу відреагував на наш запит і допоміг у координації дій. Сподіваємось на розуміння виключності ситуації з боку пасажирів та докладаємо всіх зусиль, щоб доставити всіх в Україну,

– додали у SkyUp.

Що відомо про примусову посадку літака

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі.

В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії.

Пасажири рейсу розповіли, що в аеропорту Кишинева провели близько 5 годин.

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