За звірства на Київщині: США і Німеччина пообіцяли нові санкції проти Росії

Через воєнні злочини, які скоїли російські окупанти у Київській області, США та Німеччина введуть нові санкції проти країни-агресорки. Їх обіцяють ввести уже в найближчі дні.

Крім нових санкцій, США обіцяють допомогти притягнути до відповідальності кожного злочинця, який причетний до звірств у Бучі. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.

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Санкції будуть уже скоро

Речник Держдепу наголосив, що США продовжуватимуть санкційний тиск на Росію, на її владу та наближених до кремлівського режиму олігархів.

Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів і приближених, які надають повноваження цій війні проти України. Тому я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додаткові дії,

– заявив Прайс.

Крім того, він наголосив, що зараз США збирають інформацію про злочини росіян в Україні, щоб допомогти притягнути до відповідальності усіх, хто ці злочини скоював.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив про те, що найближчим часом Євросоюз введе нові санкції проти Росії.

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