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      Українці повинні "купити" народних депутатів

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      Чому депутати продають свої голоси?
      Чому депутати продають свої голоси? / УНІАН

      Зарплата народного депутата – 30 тисяч гривень. Для пересічного українця ця сума досить висока. Проте для шоуменів та бізнесменів, які йдуть у Верховну Раду – це взагалі не гроші. Адже у своєму неполітичному житті вони заробляли у рази більше, може навіть і вдесятеро.

      Те, що вони рвуться у Раду на менші для них гроші – виглядає трохи дивним, погодьтеся. Хто ж при здоровому глузді погоджується на гірші умови? Кому цікаво працювати більше, а заробляти менше? Це перше. І друге – ми розуміємо і бачимо з депутатських декларацій, що обравшись в парламент більшість з них дивним чином лише покращують свій матеріальний стан: обзаводяться нерухомістю та люксовими автівками.

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      Як таке можливо?

      А відповідь дуже проста. Варто розуміти, що більшість з них і не знають розмір своєї офіційної депутатської зарплатні, адже неофіційна зарплатня є основним джерелом їхніх доходів. А саме голосування за законопроекти: їм приплачують за те, щоб вони віддавали свої голоси. Наші нардепи торгують своїми голосами "за" чи "проти", тобто їх голоси банально купують.

      Зазвичай купівля ця відбувається централізовано: депутатам щомісяця в конверті заносять зарплатню з "чорної" партійної каси. Тобто приплачують за те, щоби вони голосували так, як це треба партійному лідеру. Суми доплат настільки величезні, що офіційну свою зарплатню у 30 тисяч депутат навіть не знімає з картки. У багатьох з них вона так і лежить роками, або ж ту банківську картку з офіційною депутатською зарплатнею віддають помічникові, які автоматично стають зарплатнею помічника депутата.

      Так було з року в рік в усіх скликаннях Верховної Ради. Чи буде так в оновленому парламенті? Напевно, буде, адже жодних причин, чому стане інакше – не бачу.

      Чи є якийсь спосіб це здолати? Є! Єдиний дієвий спосіб позбутися продажності депутатів – збільшити їм офіційну зарплатню. Коли вони будуть отримувати 300 тисяч на місяць, то не матимуть бажання торгувати своїми голосами. Депутати почнуть голосуватимуть за потрібні країні, а не олігархові закони. Бо зараз як: олігарх-монополіст заніс гроші в Раду – депутати проголосували за закон на користь монополії того олігарха. Енергетичної монополії, чи курячої монополії, чи банківської, або ж авіаційної... А от якщо депутати стануть фінансово самодостатніми, то голосуватимуть за покликом совісті, а не гаманця.

      Звісно, я чудово розумію, що це от речення "збільшити депутатам зарплати" звучить як ахінея, а в простого українця це речення викликає лише обурення і гнів. Але давайте будемо чесними – нинішня зарплатня депутатів чи міністрів у 30 тисяч – величезна для більшості українців, але для наших можновладців – копійки. Вони дотичні до ухвалення законів, що перерозподіляють мільярдні бюджети, вони змінюють правила гри для великого, малого та середнього бізнесу в Україні – тому краще, якби тих депутатів чи міністрів не можна було б підкупити.

      Або інакшими словами – простим українцям було б вигідніше самим купити депутатів високою зарплатнею.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Корупція Зарплата Дорогі депутати
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