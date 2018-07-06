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Телеканал новин 24 Новини Новини України

За імпортоване вугілля Україна заплатила 1,5 мільярда доларів

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Україна заплатила 1,5 мільярда доларів за імпортоване вугілля
Україна заплатила 1,5 мільярда доларів за імпортоване вугілля / tsn.ua

За підсумками першої половини 2018 року Україна імпортувала 11,8 мільйона тонн вугілля та антрациту, що на 40,7 відсотка більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомило інформаційне агенство "Інтерфакс Україна" з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

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Зазначається, що вартість імпортованого вугілля склала 1,5 мільярда доларів, що на 22 відсотка більше ніж за відповідний період 2017 року. Тоді ресурс державі обійшовся у 1,2 мільярда доларів.

Найбільшу кількість вугілля Україна закупила у Російської Федерації – на суму 962,7 мільйона доларів, що складає 62,9 відсотка з усієї кількості імпортованого вугілля. У Сполучених Штатів Америки Україна купила вугілля на 483,9 мільйона доларів, що становить 31,6 відсотка частки імпорту. Канада поставила вугілля на суму 48,4 мільйона доларів, а це 3,2 відсотка відповідно. У інших країн було закуплено вугілля на 36 мільйонів доларів, що становить 2,4 відсотка.

Повідомляється, що крім цього Україна експортувала за першу половину 2018 року кам'яне вугілля та антрацит в кількості 48,9 тисяч тонн на суму 7,991 мільйона доларів.

Також зазначається, що у 2018 році Україна планує збільшити імпорт вугілля енергетичних марок на 11,3 відсотка (573,9 тисяч тонн) у порівнянні з 2017 роком – до 5 мільйонів 668,5 тисяч тонн.

Теги: Новини України вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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