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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

За користувачами Android шпигують у 50 разів частіше, ніж за власниками iPhone

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За користувачами Android Google шпигує у 50 разів частіше
За користувачами Android Google шпигує у 50 разів частіше / Фото з відкритих джерел

Професор Університету Вандербільта Дуглас Шмідт порівняв, як часто та скільки інформації збирає Chrome та Safari на сервери Google та Apple відповідно. Виявляється, Chrome шпигує за власниками Android значно частіше.

Про це пише techtoday.in.ua.

Відтак, Дуглас Шмідт з’ясував, що телефон Android чи iPhone у режимі очікування передає дані на сервери. При цьому пристрій на Android робить це в 50 разів частіше, ніж iPhone.

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У фоновому режимі Chrome за 24 години з’єднується із серверами Google. В активному режимі Chrome на Android пересилає до 4,4 МБ на день, що в 6 разів більше того, що відправляє iPhone до Google.

При цьому близько 35% усіх даних, що запитує Google, – це інформація про геолокацію смартфона.

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Теги: Техно Смартфони Google iPhone Google Chrome
Джерело: 24 Канал
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