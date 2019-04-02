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      За ціною квартири у Києві в Іспанії можна придбати ціле село: відома причина

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      Іноземці скуповують покинуті села в Іспанії
      Іноземці скуповують покинуті села в Іспанії / bloomberg.com

      В провінції Луго, що на північному заході Іспанії, агенції з нерухомості виставляють на продаж цілі населені пункти.

      Такі незвичні пропозиції можна знайти на сайті місцевої агенції з нерухомості Aldeas Abandonadas, пише Bloomberg.

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      Ціни на такі села стартують від 85 тисяч євро (приблизно 2,5 мільйони гривень). Порівняйте, якими були ціни на квартири у новобудовах Києва у березні 2019.

      Чому в Іспанії продають села?

      Причиною такої ситуації називають так звану "демографічну зиму" – молодь виїжджає з сільської місцевості до великих міст.

      Чимало будинків залишаються буквально покинутими напризволяще.

      У 2018-му ріелтори продали приблизно 40 таких іспанських селищ-привидів. Що цікаво, 90% з них придбали іноземці.

      На фото видно, що в деяких будинках залишились покинутими меблі, сантехніка чи речі попередніх власників.

       

       

      За підрахунками фахівців ринку нерухомості, на сьогодні в Іспанії нараховують близько 1500 сіл-привидів. Соціологи прогнозують, що найближчим часом їхня кількість зростатиме, адже в країні щороку знижується народжуваність.

      Дивіться, як виглядають будинки у японській провінції, які роздають задарма.

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      Теги: Новини нерухомості світу Ринок нерухомості Подорожі Новини нерухомості
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