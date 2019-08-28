00:33
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Заарештоване судно "Мрія", яке возило паливо флоту Росії, нарешті доправили до Херсону

      1
      Раніше "Вилга", а тепер "Мрія" – арештоване судно
      Раніше "Вилга", а тепер "Мрія" – арештоване судно / Прокуратура АР Крим

      До Херсонського морського порту доправили заарештований судом танкер "Мрія". Саме він у червні 2015 року незаконно постачав паливно-мастильні матеріали для підрозділів Чорноморського флоту Росії.

      Танкер MRIYA (колишня "Вилга") підозрюють у перевезенні палива для потреб Чорноморського флоту Росії до анексованого Криму. 19 серпня Херсонський апеляційний суд ухвалив рішення заарештувати танкер.

      Детальніше: У Херсоні обшукали судно, яке возило паливо флоту Росії у Крим – що відомо

      Утім капітан судна самоусунувся від виконання своїх обов'язків по управлінню танкером. Нарешті 28 серпня судно доставили в порт Херсона. Про це повідомила прокуратура АР Крим у своєму Telegram.

      Оперативники Держприкордонслужби та співробітники СБУ в АР Крим таки виконали рішення суду і доправили арештоване судно MRIYA до Херсона, хоча для цього їм знадобилося чотири доби. Зараз танкер перебуває під охороною.

      Нагадаємо, ще 10 серпня українські правоохоронці обшукали зазначений танкер. Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. Судно підозрюють у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

      Відео спецоперації від Держприкордонслужби:

      Дивіться також: Росія перекидає в Крим військову техніку – відео

      blog_ava
      Hubble передав на Землю ще одне неймовірне фото космічного об'єкта
      27 серпня
      4434
      Теги: Новини України Водний транспорт СБУ Новини Херсона Новини Росії Анексія Криму Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри
      27 серпня , 22:10 Головні новини за 27 серпня: затримання Богатирьової та нові кандидати у міністри
      2251
      Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      27 серпня , 22:00 Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      КРЫМский бандеровец 969
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      27 серпня , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      1218
      Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
      27 серпня , 20:46 Хто така Раїса Богатирьова: коротка біографія
      2663
      Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      27 серпня , 20:45 Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      Світлана Попова 1065
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук