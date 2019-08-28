Заарештоване судно "Мрія", яке возило паливо флоту Росії, нарешті доправили до Херсону

До Херсонського морського порту доправили заарештований судом танкер "Мрія". Саме він у червні 2015 року незаконно постачав паливно-мастильні матеріали для підрозділів Чорноморського флоту Росії.

Танкер MRIYA (колишня "Вилга") підозрюють у перевезенні палива для потреб Чорноморського флоту Росії до анексованого Криму. 19 серпня Херсонський апеляційний суд ухвалив рішення заарештувати танкер.

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Утім капітан судна самоусунувся від виконання своїх обов'язків по управлінню танкером. Нарешті 28 серпня судно доставили в порт Херсона. Про це повідомила прокуратура АР Крим у своєму Telegram.

Оперативники Держприкордонслужби та співробітники СБУ в АР Крим таки виконали рішення суду і доправили арештоване судно MRIYA до Херсона, хоча для цього їм знадобилося чотири доби. Зараз танкер перебуває під охороною.

Нагадаємо, ще 10 серпня українські правоохоронці обшукали зазначений танкер. Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. Судно підозрюють у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

Відео спецоперації від Держприкордонслужби:

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