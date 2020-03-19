Забиті тролейбуси й черги на зупинках: як українці звикають до транспортного карантину

У різних регіонах України забиті тролейбуси і величезні черги на зупинках. Всі звикають до транспортного карантину, який передбачає, що у громадському транспорті можна пересуватися не більш, як по 10 людей і у медичних масках.

Рівне

В Рівному обмежили рух транспорту – не більше 10 пасажирів у салоні маршрутки та тролейбуса. Якщо ж така кількість набралась, транспорт не зупиняється і проїжджає повз зупинку. Місцеві спантеличені, адже довго простоюють на зупинках в очікуванні транспорту.

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"Я, наприклад, приїхав взяти дружині в аптеці ліки. А далі як? Справжній колапс", – заявив місцевий.

Все правильно робиться. Треба берегти життя і здоров’я людей,

– повідомив інший мешканець Рівного.

Наразі у перші дні патрульні лише роз'яснюють та попереджають як водіїв, так і пасажирів про обмеження. Проте надалі уже почнуть штрафувати. Максимальна сума за невиконання постанови про обмежувальні заходи до 36 тисяч гривень.

Одеса

Тим часом в Одесі через карантин на рейси не вийшло майже 80% маршруток. Через це трамваї та тролейбуси забиті вщент.

Це пов'язано з тим, що водії просто не можуть контролювати кількість людей в автобусах, а платити величезні штрафи не хочу. Тому і вирішили не виходити на роботу.

Ми запропонували водіям, якщо пасажирів сідає більше, аніж 10, викликати поліцію, – заступник департаменту транспорту Одеської міськради Сергій Щербань.

Увага! Штрафи за порушення постанови як для водія, так і на перевізника становлять від 17 до 70 тисяч гривень.

Львів

У Львові закриті усі заклади, а на вуличках, де ще недавно було безліч туристів, майже немає нікого.

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По цілому місту їздять, так звані, інформаційні машини із гучномовцями, які нагадують людям про карантин і просять дотримувати домашнього режиму.

Як закликають людей залишатися вдома: дивіться відео



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

