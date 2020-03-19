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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Забиті тролейбуси й черги на зупинках: як українці звикають до транспортного карантину

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      У різних регіонах України забиті тролейбуси і величезні черги на зупинках. Всі звикають до транспортного карантину, який передбачає, що у громадському транспорті можна пересуватися не більш, як по 10 людей і у медичних масках.

      Рівне

      В Рівному обмежили рух транспорту – не більше 10 пасажирів у салоні маршрутки та тролейбуса. Якщо ж така кількість набралась, транспорт не зупиняється і проїжджає повз зупинку. Місцеві спантеличені, адже довго простоюють на зупинках в очікуванні транспорту.

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      "Я, наприклад, приїхав взяти дружині в аптеці ліки. А далі як? Справжній колапс", – заявив місцевий.

      Все правильно робиться. Треба берегти життя і здоров’я людей,
      – повідомив інший мешканець Рівного.

      Наразі у перші дні патрульні лише роз'яснюють та попереджають як водіїв, так і пасажирів про обмеження. Проте надалі уже почнуть штрафувати. Максимальна сума за невиконання постанови про обмежувальні заходи до 36 тисяч гривень.

      Одеса

      Тим часом в Одесі через карантин на рейси не вийшло майже 80% маршруток. Через це трамваї та тролейбуси забиті вщент.

      Це пов'язано з тим, що водії просто не можуть контролювати кількість людей в автобусах, а платити величезні штрафи не хочу. Тому і вирішили не виходити на роботу.

      Ми запропонували водіям, якщо пасажирів сідає більше, аніж 10, викликати поліцію, – заступник департаменту транспорту Одеської міськради Сергій Щербань.

      Увага! Штрафи за порушення постанови як для водія, так і на перевізника становлять від 17 до 70 тисяч гривень.

      Львів

      У Львові закриті усі заклади, а на вуличках, де ще недавно було безліч туристів, майже немає нікого.

      Цікаво В Ужгороді зупиняють роботу громадського транспорту

      По цілому місту їздять, так звані, інформаційні машини із гучномовцями, які нагадують людям про карантин і просять дотримувати домашнього режиму.

      Як закликають людей залишатися вдома: дивіться відео

      коронавірус карантин обмеження в Україні
      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Одеси Рівне Новини Львова
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