Заблокованими були 3 потяги, – в УЗ розповіли подробиці нічного ракетного удару росіян

Через ракетний удар росіян, який відбувся 2 червня, довелось затримати 15 потягів. Ще 3 виявились заблокованими.

Відповідну інформацію оприлюднив голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін. Про це він повідомив 2 червня – наступного дня після атаки на залізницю.

Зауважте Удару по Бескидському тунелю не було, але пошкодили саме залізницю, – Камишін

Через ракетний удар на Львівщині затримались 15 потягів

Вчорашня ніч була складною для залізниці. Російські війська знову обстріляли нашу інфраструктуру. Заблокованими виявились три пасажирські поїзди,

– розповів Камишін.

Голова правління Укрзалізниці пояснив, що команда спрацювала чітко. Саме тому:

за дві години перший поїзд був розблокований і поновив рух;

за три години роз'їхались вже 3 пасажирські поїзди.

"Найбільша затримка склала понад 10 годин", – пояснив посадовець.

Також він додав, що перепрошує та дякує за розуміння пасажирам. Пояснив, що компанія:

дала додаткові електрички та автобуси для розвезення людей;

організувала понад 1500 гарячих обідів у 3 містах чи просто підтримали добрим словом.

Нас б'ють, ми ремонтуємось, і їдемо далі,

– розповів Камишін.

Варто пригадати, що через ракетну атаку по залізниці на Львівщині Укрзалізниця тимчасово скасувала курсування поїзда Львів – Ужгород. Поїзд №829/830 не курсуватиме декілька днів – з 2 по 5 червня. Також скорегували рух ще орієнтовно 6 потягів.

Коротко про ракетний обстріл на Львівщині

Російські окупанти запустили ракети на Львівщині ввечері 1 червня. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що ракети вдарили у Стрийському районі.

Вночі 1 червня посадовець повідомив, що 5 людей отримали поранення. На щастя, загрози життю людей не було. Медики оцінювали їхній стан як легкий або середній.

Згодом Олександр Камишін розповів, що ворожі ракети не потрапили по Бескидському тунелю, як писали у телеграм-канал. Проте вдарили по залізниці. Через це затримувались потяги № 30 Ужгород – Київ, № 13 Солотвино – Київ, № 145 Львів – Ужгород.

Посадовець пояснив, що вже орієнтовно о 02:16 2 червня рушили заблоковані раніше другий та третій пасажирські поїзди. Перший відновив рух ще раніше. Варто пам'ятати, що через пошкодження деякі потяги на Західній Україні частково й тимчасово змінили маршрути.

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