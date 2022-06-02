Заблокованими були 3 потяги, – в УЗ розповіли подробиці нічного ракетного удару росіян
Джерело:Олександр Камишін
Через ракетний удар росіян, який відбувся 2 червня, довелось затримати 15 потягів. Ще 3 виявились заблокованими.
Відповідну інформацію оприлюднив голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін. Про це він повідомив 2 червня – наступного дня після атаки на залізницю.
Зауважте Удару по Бескидському тунелю не було, але пошкодили саме залізницю, – Камишін
Через ракетний удар на Львівщині затримались 15 потягів
Вчорашня ніч була складною для залізниці. Російські війська знову обстріляли нашу інфраструктуру. Заблокованими виявились три пасажирські поїзди,
– розповів Камишін.
Голова правління Укрзалізниці пояснив, що команда спрацювала чітко. Саме тому:
- за дві години перший поїзд був розблокований і поновив рух;
- за три години роз'їхались вже 3 пасажирські поїзди.
"Найбільша затримка склала понад 10 годин", – пояснив посадовець.
Також він додав, що перепрошує та дякує за розуміння пасажирам. Пояснив, що компанія:
- дала додаткові електрички та автобуси для розвезення людей;
- організувала понад 1500 гарячих обідів у 3 містах чи просто підтримали добрим словом.
Нас б'ють, ми ремонтуємось, і їдемо далі,
– розповів Камишін.
Варто пригадати, що через ракетну атаку по залізниці на Львівщині Укрзалізниця тимчасово скасувала курсування поїзда Львів – Ужгород. Поїзд №829/830 не курсуватиме декілька днів – з 2 по 5 червня. Також скорегували рух ще орієнтовно 6 потягів.
Коротко про ракетний обстріл на Львівщині
- Російські окупанти запустили ракети на Львівщині ввечері 1 червня. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що ракети вдарили у Стрийському районі.
- Вночі 1 червня посадовець повідомив, що 5 людей отримали поранення. На щастя, загрози життю людей не було. Медики оцінювали їхній стан як легкий або середній.
- Згодом Олександр Камишін розповів, що ворожі ракети не потрапили по Бескидському тунелю, як писали у телеграм-канал. Проте вдарили по залізниці. Через це затримувались потяги № 30 Ужгород – Київ, № 13 Солотвино – Київ, № 145 Львів – Ужгород.
- Посадовець пояснив, що вже орієнтовно о 02:16 2 червня рушили заблоковані раніше другий та третій пасажирські поїзди. Перший відновив рух ще раніше. Варто пам'ятати, що через пошкодження деякі потяги на Західній Україні частково й тимчасово змінили маршрути.
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