Відключення світла за несплату боргів: чи знеструмлять споживачів, які ігнорують платіжки

В умовах повномасштабної війни Росії проти України багато жителів міст і сіл були змушені покинути власні домівки з безпекових причин. Хвилюватися за те, що доведеться платити за світло, яким не користувалися, не варто.

Споживачі платять лише за ту електроенергію, яку використали. Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Якщо людина не споживає світло, то й не платить

Для того, аби не було нарахувань за електроенергію, якою не користувалися, варто передавати показники лічильника. Якщо споживач не повідомляє їх, то мережа автоматично нарахує середню суму на основі споживань за попередній місяць чи рік.

При цьому, переживати не варто, пояснює гендиректор YASNO. Якщо людина, яка не використовувала електроенергію, все ж передасть показники лічильника через деякий час, то відбудеться автоматичний перерахунок і нічого платити не буде потрібно.

Сергій Коваленко додав, що ніяких санкційних дій в умовах воєнного стану не роблять. Тобто, світло за несплату боргів відключати не будуть.

Втім, зазначимо, що у компанії просять споживачів не ігнорувати платіжки й сплачувати вчасно, адже заборгованість перед постачальником електроенергії гальмує відновлення енергосистеми України. Водночас гендиректор YASNO додав, що українці поки непогано з цим справляються.

Рівень оплат ріс кожен місяць і я за це вдячний кожному споживачу, хто це робить,

– заявив Сергій Коваленко.

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