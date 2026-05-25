Над низкою центральних регіонів Росії заборонять польоти цивільної авіації

Російська влада вирішила закрити повітряний простір для приватної авіації над кількома центральними регіонами. Обмеження діятимуть на висотах до 5100 метрів.

Відповідну інформацію надали в Асоціації власників повітряних суден та пілотів.

Які регіони потраплять під заборону?

За даними організації, зона обмежень на польоти може охопити територію від кордону з Білоруссю аж до Єкатеринбурга та Самари, а на півдні її планують поєднати з уже чинними тимчасовими заборонами.

Зона заборони польотів описана не як окремі області, а через межі районів польотної інформації (РПІ), тобто авіаційні зони управління повітряним рухом. У перекладі на географію це приблизно означає:

Захід – кордон із Білоруссю (тобто вся прикордонна смуга західної Росії);

Північ і північний захід – зона РПІ Санкт-Петербург;

Північний схід – РПІ Єкатеринбург (Урал і частина прилеглих територій);

Схід і південний схід – РПІ Самара (Поволжя та частина Приволжя);

Південь – вже існуючі тимчасові обмеження на півдні Росії (переважно прикордонні та південні регіони).

Тобто фактично йдеться про велику центральну частину європейської Росії з виходом до Уралу й частково Поволжя.

Під обмеження потрапляють рейси приватної авіації – бізнес-джети та гелікоптери, що виконують нерегулярні перельоти.

Водночас регулярні чартерні пасажирські перевезення продовжать працювати у звичайному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичних евакуацій, технічних польотів і рейсів у межах державних контрактів.

У Росії також зазначили, що офіційне повідомлення для пілотів із новими правилами очікується найближчим часом, однак причини запровадження обмежень не уточнюються.

При цьому в професійній спільноті припускають, що такі заходи можуть бути пов'язані з аварією легкомоторного літака під Коломною наприкінці березня, внаслідок якої загинули двоє людей. Розслідування триває, але попередні висновки досі не оприлюднені.

Також згадують, що в той період у регіоні фіксували масову появу безпілотників, по яких відпрацьовували тамтешні сили ППО.

Варто зауважити, що в ніч на 17 травня московський аеропорт Шереметьєво зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого на його території виникла пожежа. Через інцидент у Шереметьєво було скасовано або перенесено близько двох сотень рейсів, а в іншому столичному аеропорту Внуково – майже сотню.