Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини світу Над низкою центральних регіонів Росії заборонять польоти цивільної авіації
25 травня, 16:31
3

Над низкою центральних регіонів Росії заборонять польоти цивільної авіації

Тетяна Бабич
Слухати новину 01:07 хв

Російська влада вирішила закрити повітряний простір для приватної авіації над кількома центральними регіонами. Обмеження діятимуть на висотах до 5100 метрів.

Відповідну інформацію надали в Асоціації власників повітряних суден та пілотів.

Цікаво Істерика Кремля: що криється за атакою на Київ та запуском "Орешника"

Які регіони потраплять під заборону?

За даними організації, зона обмежень на польоти може охопити територію від кордону з Білоруссю аж до Єкатеринбурга та Самари, а на півдні її планують поєднати з уже чинними тимчасовими заборонами.

Зона заборони польотів описана не як окремі області, а через межі районів польотної інформації (РПІ), тобто авіаційні зони управління повітряним рухом. У перекладі на географію це приблизно означає: 

  • Захід – кордон із Білоруссю (тобто вся прикордонна смуга західної Росії);
  • Північ і північний захід – зона РПІ Санкт-Петербург;
  • Північний схід – РПІ Єкатеринбург (Урал і частина прилеглих територій);
  • Схід і південний схід – РПІ Самара (Поволжя та частина Приволжя);
  • Південь – вже існуючі тимчасові обмеження на півдні Росії (переважно прикордонні та південні регіони). 

Тобто фактично йдеться про велику центральну частину європейської Росії з виходом до Уралу й частково Поволжя.

Під обмеження потрапляють рейси приватної авіації – бізнес-джети та гелікоптери, що виконують нерегулярні перельоти. 

Водночас регулярні чартерні пасажирські перевезення продовжать працювати у звичайному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичних евакуацій, технічних польотів і рейсів у межах державних контрактів. 

У Росії також зазначили, що офіційне повідомлення для пілотів із новими правилами очікується найближчим часом, однак причини запровадження обмежень не уточнюються. 

При цьому в професійній спільноті припускають, що такі заходи можуть бути пов'язані з аварією легкомоторного літака під Коломною наприкінці березня, внаслідок якої загинули двоє людей. Розслідування триває, але попередні висновки досі не оприлюднені. 

Також згадують, що в той період у регіоні фіксували масову появу безпілотників, по яких відпрацьовували тамтешні сили ППО.

Варто зауважити, що в ніч на 17 травня московський аеропорт Шереметьєво зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого на його території виникла пожежа. Через інцидент у Шереметьєво було скасовано або перенесено близько двох сотень рейсів, а в іншому столичному аеропорту Внуково – майже сотню.

Пов'язані теми:

Новини Росії
Авіація