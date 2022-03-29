Заборона проросійських партій в Україні: у Верховній Раді пояснили деталі законопроєкту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону проросійських партій в Україні. Документ пояснює процедуру заборони і наслідки діяльності антиукраїнських політичних утворень на території нашої держави.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила деталі зареєстрованого проєкту закону на своїй сторінці у телеграмі. Що передбачає документ – читайте далі.

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Деталі законопроєкту про заборону діяльності проросійських партій в Україні

Проєкт закону 7172-1 визначає обмеження для утворення і діяльності політичних партій в Україні, які:

виправдовують, визнають правомірною, заперечують агресію проти України , у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії проти України як внутрішнього чи громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечують тимчасову окупацію частини території України;

, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Росії проти України як внутрішнього чи громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечують тимчасову окупацію частини території України; виправдовують дії або бездіяльність осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань Росії, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, керованих, фінансованих Росією;

осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань Росії, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, керованих, фінансованих Росією; виправдовують дії або бездіяльність представників окупаційної адміністрації, яку складають російські державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Росії самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їхнього визнання як "повстанці", "ополченці" чи "ввічливі люди".

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Процедура заборони таких партій в Україні

Визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії, як суду першої інстанції, підсудні адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.

При цьому судом апеляційної інстанції у справі про заборону партії є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з 5 суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і не підлягає касаційному оскарженню.

За проєктом закону, максимальний термін розгляду справи про заборону партії у суді першої інстанції становить 1 місяць. Суд апеляційної інстанції також повинен розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.

У разі заборони судом партії, майно, кошти та інші її активи та активи її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

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