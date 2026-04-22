Заборона в'їзду до ЄС російським бойовикам є дуже важливим кроком, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав сигнал віцепрезидентки Європейської комісії Каї Каллас щодо заборони на в'їзд до ЄС російським бойовикам. Він назвав це "дуже важливим кроком".

Глава МЗС наголосив, що це справедливий крок. Про це повідомив Андрій Сибіга.

Кая Каллас 21 квітня 2026 року під час виступу на пресконференції заявила, що до найближчого засідання Європейської Ради внесе пропозицію щодо заборони на в'їзд до ЄС російським бойовикам.

Зрештою, до червневого засідання Європейської Ради ми внесемо пропозиції щодо обмеження в'їзду колишніх російських бойовиків до Європейського Союзу,

– заявила Каллас.

Андрій Сибіга позитивно відреагував на таку заяву та повідомив, що повністю підтримує сигнали від Європи та готовність до заборони.

Це своєчасний і важливий крок, який продемонструє кожному росіянину: підписуючи контракт на участь у злочинній війні агресії проти України, він також підписує для себе заборону на в’їзд до Європи,

– написав Сибіга.

Він наголосив, що така позиція є справедливою, а особи, які беруть участь у війні проти Європи та її держав, не повинні мати права на в’їзд до країн ЄС. Також він закликав держави-члени Євросоюзу підтримати відповідне рішення.

