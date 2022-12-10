Законопроєкт про заборону російської церкви не передбачає ліквідацію УПЦ МП, – Потураєв

Комітет парламенту напередодні підтримав законопроєкт про заборону в Україні російської православної церкви (рпц). Однак мовиться не про УПЦ МП.

Рішення не стосується жодної української церкви чи релігійної організації, яка не підпорядковується державі-агресорці. Про це розповів голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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В Україні не мало б бути церков, якими керують з Росії

Так, більшість членів комітету вважають, що в Україні немає церкви або релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта або керувалася б звідти. Однак додає, що будь-яка українська церква мала б підтвердити цей факт відповідними офіційними документами.

Потураєв нагадав про обшуки СБУ в церквах УПЦ МП та численні знахідки підривних та антиукраїнських матеріалів. Однак покепкував, ймовірно, служителі цих інституцій просто не встигли своєчасно ознайомитись з змістом цієї пропаганди "русского міра", та передати контрольні зразки у СБУ.

Що цьому передувало

9 грудня комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект №8221. Там мовиться про заборону діяльності Російської православної церкви та релігійних організацій, які безпосередньо або як складові іншої релігійної організації входять до структури РПЦ.

Законопроєкт фактично не згадує УПЦ МП. Там мовиться, що заборонити мають організації, пов'язані саме з РПЦ. Проте в УПЦ МП переконують, нібито вони не мають юридичних зв'язків із російською церквою.