Влада невеликого містечка Ланхарон в Іспанії заборонила жителям помирати. Мерія ухвалила нестандартне рішення, оскільки міський цвинтар був надто переповнений для поховань.

Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про заборону на смерть в іспанському місті?

Це нестандартне "правило" колишній мер Хосе Рубіо запровадив понад 25 років тому.

У 1999 році він опублікував декларацію, в якій закликав мешканців Ланхарона "піклуватися про своє здоров'я, щоб не померти, доки міська рада не вживе необхідних заходів для придбання землі, придатної для спочинку наших померлих".

"Цим указом забороняється помирати в Ланхароні", – йшлося в документі.

Згідно з повідомленнями того часу, на мера тиснули, щоб він швидко вирішив проблему переповненості місцевого кладовища. У відповідь він видав цей саркастичний указ.

"Я просто мер. Над мною є Бог, який, зрештою, керує всім. Всі сприйняли цей указ з гумором і сильним бажанням його дотримуватися", – тоді казав Хосе Рубіо.

Невідомо, чи кладовище розширили, але через 26 років у Ланхароні все ще є лише один цвинтар в межах муніципалітету.

Окрім цієї нестандартної "заборони" на смерть, це цілком звичайне містечко, що налічує майже 4000 жителів і найбільш відоме як оздоровчий курорт завдяки джерелам, багатим на мінерали.

Нещодавно воно стало популярним місцем для подорожей серед молоді в TikTok, особливо як альтернатива переповненим іспанським туристичним точкам, таким як Барселона та Майорка.

Тож, тему "заборони на смерть" знову порушили в соцмережах, поширюючи на випадкових сторінках мемів в Instagram, TikTok та X.