Рада церков офіційно підтримала заборону російської церкви в Україні

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законопроєкт щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Там переконані, що це рішення сприятиме перемозі України.

Відповідну заяву ВРЦіРО оприлюднила після зустрічі з Володимиром Зеленським, що стосувалася захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України.

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Заборона УПЦ МП в Україні

Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку,

– пише Рада церков.

Представники ВРЦіРО засудили діяльність Російської православної церкви, зазначивши, що вона співучасниця кривавих злочинів росіян. Там наголосили, що жодна організація, яка базується у країні, що здійснила військову агресію проти України і керується державою-агресором, не може діяти в нашій країні.

Представники ради заявили, що українські віряни, попри всі виклики, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань.

"Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків. Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі", – наголошує ВРЦіРО.