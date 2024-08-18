Церква в Україні буде позбавлена московського впливу, – ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо майбутньої заборони московської церкви. Він анонсував, що релігія в Україні буде позбавлена впливу ворога.

Зазначимо, що Рада церков офіційно підтримала заборону УПЦ МП УПЦ МП. Верховна Рада має розглянути законопроєкт вже незабаром.

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Заява Єрмака щодо УПЦ МП

Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії – це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства,

– пише голова ОП.

Також Єрмак вказав, що коли в Україні є ті, хто готовий захищати вплив московської церкви, бити людей, погрожувати їм в соцмережах, маючи статус народного депутата, то це не є нормально. За словами посадовця, йдеться не про свободу, а про щось інше. Єрмак зазначив, що не варто такого робити, бо наше суспільство вже пройшло тести на єдність

"Церковного розколу тут не буде. І погроз також", – акцентує глава Офісу президента.

У РНБО відреагували на дискусію

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пише, що Росія завжди використовувала церкву у пропаганді війни. Наприклад, у першій чеченській війні РПЦ робила все, аби мобілізувати молодь на війну – що повторилося у Грузії та Україні.

Московська церква завжди впливала і впливає на політику. Це все не про віру. Так само як російські пропагандисти прикриваються свободою слова, російська армія – захистом російськомовних, яких кидає зараз на Курщині, московська церква прикривалася вірою, хоча з радянських часів – це агентурна мережа, що раніше мала своє силове, медійне та фінансове крило,

– зазначає Коваленко.

Як вказує глава ЦПД, зв‘язки з російською церквою давали можливість бути дотичним до ворожих спецслужб і інтересів. А зараз Кремль використовує релігію для спроб дискредитації України на Заході.