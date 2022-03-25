Заборона віз, відмова від газу та нафти: Польща запропонувала новий пакет санкцій проти Росії

Уряд Польщі активно підтримує Україну після нападу Росії. Очільник польського уряду звернувся до Євросоюзу з новим закликом щодо Росії.

Відповідну заяву польський політик зробив у Брюсселі, який де-факто є столицею Європейського Союзу.

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Польща звернулася до ЄС з новим закликом щодо Росії

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз призупинити видачу віз для всіх громадян Російської Федерації. Головна мета – змусити росіян зрозуміти наскільки жахливі злочини чинить їхня держава.

Крім того, очільник уряду Польщі також запропонував виключити Росію з усіх міжнародних організацій. Крім того, Моравецький заявив, що їм відомо про фірми з Німеччини та Франції, які змогли обійти попередні санкції та надали провідні технології російській армії, тож Польща приділила чимало часу темі запобігання обходу санкційних обмежень.

Прем'єр заявив, що на наступному засіданні Сейму команда представить план конфіскації майна російських олігархів. Головна мета – зробити так, щоб гроші йшли за призначенням.

Моравецький наголосив, що Польща – одна з країн, яка запропонувала далекоглядні санкції проти Росії. Йдеться про обмеження, які могли б перекрити потік грошей до "гаманця" держави-агресора. Зокрема, Польща виступає з вимогою щодо припинення придбання газу та нафти в Росії. Моравецький додав, що деякі держави виступають проти цієї пропозиції:

Німеччина,

Австрія,

Угорщина.

Також Польща закликає бойкотувати імпорт та експорт з Російської Федерації, ввести повні санкції проти російських нафти, газу та вугілля. Крім того, закрити для держави-агресора європейські порти, як і заборонити російську пропаганду.

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