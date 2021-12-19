Заборонили в'їзд на 3 роки: в Україну не впустили відому російську акторку

До Києва авіарейсом із Варшави прилетіла 32-річна російська акторка, яку прикордонники не впустили до України. Під час перевірки виявилось, що росіянка порушувала порядок в'їзду до окупованого Криму.

Прикордонна служба також повідомляє, що метою приїзду в Україну була участь у зйомках. Окрім того, що акторку не пустили на територію нашої держави, вона ще й отримала заборону в’їзду на найближчі три роки.

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Про кого може йти мова

Акторка повернулась назад зворотним рейсом. Її прізвища прикордонники не називають.

Водночас видання Liga.net повідомило, що ймовірно йдеться про Любов Рєзіну, дівоче прізвище Баханкова.

Яких ще російських знаменитостей завертали прикордонники

Російського актора Оскара Кучеру не пустили в Україну. На контрольно-пропускному пункті "Жуляни" йому заборонили в'їзд на три роки. Все через гастролі в окупованому Криму.

25-річну російську поетесу та авторку проєктів не впустили в Україну. Зокрема тому, що в 2020 році вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим. Їй також заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

Російську акторку театру та кіно, ймовірно Розу Хайрулліну, затримали у аеропорту "Бориспіль", коли та намагалась потрапити в Україну. Жінка прилетіла рейсом з Мінська і під час оформлення стало відомо, що у 2020 році вона відвідувала окупований Крим. Їй заборонили в'їзд в країну на 3 роки.

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