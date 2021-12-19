Заборонили в'їзд на 3 роки: в Україну не впустили відому російську акторку

19 грудня 2021 , 18:04

Джерело:

Державна прикордонна служба

До Києва авіарейсом із Варшави прилетіла 32-річна російська акторка, яку прикордонники не впустили до України. Під час перевірки виявилось, що росіянка порушувала порядок в'їзду до окупованого Криму.

Прикордонна служба також повідомляє, що метою приїзду в Україну була участь у зйомках. Окрім того, що акторку не пустили на територію нашої держави, вона ще й отримала заборону в’їзду на найближчі три роки.

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Про кого може йти мова

Акторка повернулась назад зворотним рейсом. Її прізвища прикордонники не називають.

Водночас видання Liga.net повідомило, що ймовірно йдеться про Любов Рєзіну, дівоче прізвище Баханкова. 

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Автор: Оксана Княжик