Заборонили залітати в Україну: літак з Португалії примусово посадили в Кишиневі, а не Києві

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, здійснив вимушену посадку у Кишиневі. Все тому, що лізингодавець заборонив летіти в Україну.

Посадку заборонив лізингодавець з Ірландії

Літак UR-SQO мав приземлитися в аеропорту "Бориспіль" о 03:50 13 лютого. Про те, що повітряне судно приземлиться в Кишиневі, пасажирам повідомили за 2 години до посадки у Києві.

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В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії.

Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва,

– розповіли у SkyUp.

Авіакомпанія домовилася про посадку в найближчому до території України аеропорту – в Кишиневі. SkyUp подякувала посольству України в Молдові, яке одразу відреагувало на їхній запит та скоординувало дії.

Літаку заборонили посадку у Києві: відео

Пасажирів відправлять до Києва на автобусах

Тепер 175 пасажирів відправлять додому на автобусах. Їх забезпечують водою та їжею. Зауважимо, відстань з молдовської столиці до української становить 470 кілометрів.

Пасажири рейсу розповіли, що в аеропорту Кишинева провели близько 5 годин.

Дивіться відео з аеропорту Кишинева:

До речі, першою авіакомпанією, яка заборонила літати над Україною через російську загрозу, є нідерландська KLM. Зазвичай вона виконувала до Києва 2 рейси вдень.

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