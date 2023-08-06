У МВС відреагували на слова Денисенка про заборону виїзду чоловікам за кордон

Колишній радник МВС Вадим Денисенко пропонує не випускати чоловіків за кордон навіть після закінчення війни. У відомстві вже прокоментували його слова.

У МВС України наголосили, що висловлювання Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон – його особиста думка.

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У МВС прокоментували слова Денисенка

У міністерстві попросили не вважати слова чиновника позицією МВС України. Також там наголосили, що Вадим Денисенко – не радник міністра внутрішніх справ.

На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ,

– зазначила речниця МВС України Мар'яна Рева.

Що відомо про заяву Денисенка

Вадим Денисенко опублікував у фейсбуці пост, у якому заявив, що після закінчення війни заборону на виїзд за кордон для чоловіків необхідно продовжити щонайменше на 3 роки.

Він вважає, що якщо одразу відкрити кордони, з країни виїдуть ще щонайменше мільйон українців.

На його думку, частина чоловіків переїдуть до своїх сімей, які вирішили залишитись за кордоном і тому "ми не збережемось як нація".

Через це у мережі розгорівся скандал. Українці зазначають, що таке рішення було б порушенням конституції.

Наразі Вадим Денисенко – не радник міністра внутрішніх справ. Він виконавчий директор Українського інституту майбутнього та радник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша з інформаційних питань.