9 листопада киян попередили про небезпеку. Так, у столиці повітря забруднене сірководнем.

Сьогодні, 9 листопада, у Києві повітря більш забруднене, ніж 8 листопада. Про це повідомило Управління екології та природних ресурсів КМДА.

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У Києві забруднене повітря через сірководень

У пункті моніторингу на Харківському шосе зафіксований індекс якості повітря – 48, на вулиці Архітектора Вербицького – 35. Водночас спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год, тому він у нормі. Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: частки пилу, діоксид сірки, діоксид азоту, приземний озон та оксид вуглецю. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.



У Києві забруднене повітря / Скриншот



У столиці 9 листопада забруднене повітря / Скриншот



Яка ситуація з повітрям у Києві / Скриншот

Зауважимо, що 8 листопада найвищий рівень забрудненості у Києві був на правому березі, індекс складав – 34.

Нагадаємо, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, повітря в Києві є найбільш забрудненим у світі. Його показник становить 187 одиниць, хоч норма – від 0 до 50.

Головним забруднювачем є частка РМ. Деякі з токсинів, які її утворюють, через дихання можуть потрапляти в кров і транспортуватися по всьому тілу, осідаючи в серці, мозку та інших органах.

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