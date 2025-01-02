У Кременчуцькому водосховищі виявили забруднення: чи є загроза

Держекоінспекція зафіксувала витік невідомої речовини у Кременчуцьке водосховище. У воді виявили перевищення рівня концентрації одразу трьох речовин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію Центрального округу. Зазначається, що інспекція викликала слідчо-оперативну групу та зафіксувала факт забруднення.

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В чому причина забруднення Кременчуцького водосховища

Працівники Держекоінспекції обстежили однин з випусків дощової каналізаційної мережі в Черкасах по вулиці Чехова.

З'ясувалося, що з випуску дощової каналізації відбувається витік невідомої речовини біло-сірого кольору з різким запахом і ці стоки потрапляють безпосередньо у Кременчуцьке водосховище.

Відділом інструментально-лабораторного контролю відібрано 4 проби води: а саме поверхневої води з річки 500 метрів вище зафіксованого скиду, в місці скиду та сам скид стічної води, а також 500 метрів нижче скиду для проведення гідрохімічних аналізів,

– повідомили в інспекції.

За результатами аналізів фахівці зафіксували перевищення концентрацій забруднюючих речовин в місці скиду. Зокрема, по хімічному споживанню кисню в 2,8 рази, азоту амонійному в 2,5 рази та завислих речовинах в 2 рази.