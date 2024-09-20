Київ став найгіршим містом світу по якості повітря, обігнавши Каїр та Багдад

У п'ятницю, 20 вересня, Київ накрив дим, місцеві скаржаться на сморід. На тлі цього столиця України потрапила у топ найгірших міст світу по якості повітря.

За данними сервісу IQair, через смог Київ посів перше місце антирейтингу. Киянам порадили не виходити зайвий раз на вулицю, адже це несе реальну небезпеку для здоров'я.

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Забруднення повітря у Києві

Департамент захисту довкілля зафіксував у Києві підвищення концентрації зважених часток – пилу.

Ймовірною причиною є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі,

– повідомили там.

За даними сервісу IQair, рівень забруднення в Києві перевищує норму більш ніж у 17 разів. Столиця України займає й місце серед великих міст в антитопі світу по якості повітря. Друге та третє місце займають столиці Єгипту та Іраку – Каїр та Багдад.

Від другого місця Київ відділяє 11 балів, проте показники забруднення продовжують зростати. Столиця України має оцінку якості повітря на рівні 173, а Єгипту й Іраку – 163 та 162 відповідно.

Київ посів перше місце антирейтингу / фото IQair

Зазначимо, що днем раніше, а саме 19 вересня, індекс якості повітря у Києві становив 52 бали, що лише незначно перевищувало норму.

Забруднення повітря у Києві: дивіться інтерактивну карту

Що потрібно знати про AQI – індекс якості повітря

Зазначимо, що рівень забрудненості від 151 до 200 є шкідливим (червоний). Можливі негативні наслідки для здоров'я. У разі підвищення показників до цього рівня варто обмежити або уникати тривалого перебування на свіжому повітрі. Підвищена ймовірність несприятливих ефектів та посилення хвороб серця та легенів серед звичайного населення, особливо для чутливих груп.

Червоний та фіолетові рівні несуть загрозу здоров'ю всім людям, тому, як правило, з боку державних органів вводяться обмежувальні заходи для транспорту, промислових підприємств; дитячі садки та школи можуть тимчасово закрити. Перебуваючи надворі не зайвим буде одягнути маску.