Київ серед найзабрудненіших міст світу: у повітрі столиці фіксують завислі речовини

У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих речовин

У столиці зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря через накопичення завислих часток. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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У Києві спостерігають забруднене повітря

Причиною погіршення якості повітря, ймовірно, є скупчення пилу, оскільки маловітряна погода та високий атмосферний тиск ускладнюють його розсіювання.

До покращення ситуації у КМДА рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити час перебування на вулиці, споживати більше води. Якщо є очищувач повітря, варто увімкнути його на максимальний режим.

Наразі, за даними IQAir Київ посідає 6 місце серед назабрудненіших міст у світі за станом повітря.



Рейтинг найзабрудненішого повітря у містах / IQAir

Нагадаємо, Київ потрапив у антирейтинг міст із найбруднішим повітрям. За даними IQAir, станом на 9 ранку 22 лютого Київ посідав 20 місце у списку найбрудніших міст світу. Вдень ситуація поліпшилася, і столиця перемістилася на 51 позицію із середнім рівнем забрудення.