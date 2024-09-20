Якість води у річці Сейм на Сумщині погіршується й далі, – Міндовкілля

У Міндовкілля повідомили оновлені дані щодо ситуації на річках Сейм та Десна. Так, проблеми досі зберігаються у Сумській області.

Водночас, за данними Міністерства довкілля, ситуація у Чернігівській області навпаки – покращилася.

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Ситуація на річках Сейм і Десна

Станом на 19 вересня якість води на річці Десна у місцях водозаборів на Київщині у межах норми.

У пункті водозабору міста Бровари хімічне споживання кисню – 32,02 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграмів на дециметр кубічний, розчинений кисень у нормі.

У пункті водозабору міста Київ хімічне споживання кисню – 20,76 міліграма на дециметр кубічний, розчинений кисень – 6,02 міліграм на дециметр кубічний, при нормі не менше 4 міліграм на дециметр кубічний.

Проте проблеми фіксують на річці Сейм.

Щодо річки Сейм, на Сумщині зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення – на території Росії,

– повідомляє міністерство.

Найгірші показники фіксуються на ділянці Пруди – Мутин. Хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить 112 міліграмів на дециметр кубічний біля Прудів, та 102 міліграм на дециметр кубічний біля Мутина. Розчинений кисень зріс до 0,14-0,34 міліграма на дециметр кубічний. Азот амонійний перебуває в межах норми.

На Чернігівщині відбувається покращення якості води річці Сейм. Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів окрім марганцю в пункті міста Батурин. Тут він перевищує норму в 1,2 раза.