Забруднення продовжує рухатися по руслу, – Міндовкілля про ситуацію у річці Сейм

По руслу річки Сейм продовжує рухатися повторне забруднення. У селах Мутин та Озаричі Сумської області вода мутна, а рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Водночас на річці Десна спостерігається стабілізація ситуації.

До теми Отруєна вода у Десні та Сеймі: чи є загроза для Києва та чи можна пити воду з-під крана

Яка ситуація із забрудненням у Десні та Сеймі

У Міндовкілля зазначили, що на всій протяжності річки Десна у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні є осад темного кольору. Водночас неприємний запах та мор риби не спостерігають, а у річці з'являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксують.

Щодо річки Сейм у міністерстві зазначили, що покращення фіксують по пункту села Чумакове. Там прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.

У пунктах сіл Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній,

– написали у Міндовкілля.

У пункті міста Батурин спостерігають потемніння води, незначний специфічний запах, мору риби немає. Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза, кисневий режим в нормі.

"Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 раза. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", – мовиться у дописі.

Далі по течії, наголосили у міністерстві, показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається.